Роскачество выявило новую схему мошенничества игровых ботов в «ВКонтакте»

Специалисты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества в «ВКонтакте». Для этого используется реклама игровых ботов. Они предлагают подростком быстро заработать.
Так, реклама имитирует настоящие диалоги людей, что можно ввести в заблуждение школьников. Это может вовлечь их в денежные махинации. Об этом сообщает ТАСС.
Реклама таких игровых ботов предлагает добывать виртуальные «алмазы», которые в потом можно будет обменять на настоящие деньги. Самый распространенный сейчас — GameBot в «ВКонтакте»,
Роскачество сообщило о мошенниках в Роскомнадзор и администрацию «ВКонтакте».
Соцсеть отметила, что проверила группу, которому принадлежит бот, и заблокировала его за нарушения правил «ВКонтакте».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество назвало признаки поддельного меда.