Роскачество назвало признаки поддельного меда

Нечистый на руку продавец может подмешать в мед крахмал, чтобы получить нужную консистенцию, или разбавить его водой. Самое распространенное мошенничество – фальсификация ботанической принадлежности, купажирование меда, то есть, смешение дорогого сорта с более дешевым.

Фальсификат часто расслаивается, имеет мутноватую консистенцию и осадок. Тогда как натуральный мед — вязкий и тягучий, стекает с ложки непрерывно и сразу не растекается, образуя горку. Качественный продукт в закрытой банке при поворотах плавно перетекает со стороны на сторону, не меняя консистенции. Об этом сообщает Роскачество.

У фальсификата может присутствовать неприятный запах, тогда как у натурального меда – легкий, приятный, характерный для сорта аромат.

«Понять, что мед поддельный, сложно. Для этого нужны лабораторные исследования. Можно распознать лишь грубую подделку – например, если в мед подмешали крахмал для нужной консистенции. Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Получение официального знака «органик» означает, что все этапы создания меда прошли аудит соответствия производства органической продукции на всех этапах – от земли до полки. Пока в России сертифицирован только один производитель из Новгородской области. Вскоре на рынке будет больше настоящего, проверенного органического меда. В Роскачество уже поступили заявки на сертификацию от пасечников из Московской и Костромской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество обнаружило в ряженке бактерии группы кишечной палочки.