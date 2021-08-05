Роскачество обнаружило в ряженке бактерии группы кишечной палочки

В ряженке «Коровка из Кореновки» (резервуарная) обнаружили кишечную палочку. Фото: pixabay

В ряженке «Коровка из Кореновки» (резервуарная) обнаружили кишечную палочку. Фото: pixabay

В Роскачестве назвали лучшую ряженку, которая есть в россисйких магазинах.

Специалисты исследовали 20 марок ряженки. Среди них лучшими оказались: «Агрокомплекс», «Авида», «ВкусВилл» (термостатная), «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Вологжанка», «Кубанский молочник», «Коровка из Кореновки» (термостатная), «Мясновъ» (термостатная) и «Рузская». Об этом сообщает ТАСС.

В ряженке «Коровка из Кореновки» (резервуарная) обнаружили кишечную палочку. Единственный производитель, в продукции которого оказалось мало кисломолочных бактерий — «ЭкоНива». А в ряженке «Из молока нашей дойки» и «Большая кружка» белка оказалось меньше ГОСТа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) к началу 2022 года планируют завершить испытания созданной ими съедобной антиковидной вакцины, которая по вкусу будет напоминать ряженку.