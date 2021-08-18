Смольный объяснил, почему задерживается открытие «Технологического института-1»

Реконструкция станции метрополитена «Технологический институт-1» идет уже больше года. Вестибюль обещают открыть только в декабре 2021-го. В КРТИ объяснили отставание от сроков.

Работы на станции «Технологический институт-1» начались в апреле 2020 года. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, основные строительные работы уже выполнены: подготовлены фундаменты под эскалаторы, устроена эскалаторная плита, усилены элементы обделки. Сейчас идет монтаж эскалаторного оборудования, затем подрядчик АО «Эн-системс» приступит к архитектурно-строительным работам.

На станции были демонтированы старые эскалаторы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры пояснили, что на их место планировалось поставить эскалаторы, выпускаемые компанией «СМУ-9 «Метрострой». Однако этого не произошло из-за банкротства организации.

Кроме того, на основных конструкциях выявили значительные водопроявления, которые требуют устранения.

Все это повлияло на увеличение сроков проведения работ на «Технологическом институте-1». Также одной из причин стали коронавирусные ограничения.

В связи с этими факторами была скорректирована проектная документация, которая уже направлена для проведения процедуры государственной экспертизы. По поручению КРТИ были внесены изменения в график производства работ и предприняты новые меры для ускорения темпов строительства. Комитет также проводит претензионную работу с подрядной организацией, которая нарушила обязательства при исполнении госконтракта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вестибюль станции «Технологический институт-1» не откроют вовремя.