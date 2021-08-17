Вестибюль станции «Технологический институт-1» не откроют вовремя

В Петербурге станция метрополитена «Технологический институт-1» вот уже более 16 месяцев продолжает ремонтироваться.
Вестибюль данной станции в августе открывать не собираются. Об этом пишут «Невские новости».
Пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Щавель заявила, что станция начнет работать только ближе к концу 2021 года. Причин изменений сроков Щавель не назвала.
Напомним, что вестибюль находится на ремонте с апреля 2020 года. В проектной документации указано, что на станции идет полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода. Намереваются установить четыре новых эскалатора вместо трех старых.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ремонт отправится станция метро «Московская».