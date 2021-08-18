«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок из-за ситуации в Афганистане

Авиасообщение будет возобновлено не раньше конца октября. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Авиасообщение будет возобновлено не раньше конца октября. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Бангкок до конца октября. Причиной стали ограничения на полеты над Афганистаном.

Об этом стало известно в четверг, 18 августа. Как сообщает ТАСС, в связи с ситуацией в Афганистане все авиарейсы в столицу Таиланда приостанавливаются с 24 августа. Авиасообщение будет возобновлено не раньше конца октября.

На данный момент продажа билетов на самолеты из Москвы в Бангкок приостановлена. Последний доступный для бронирования рейс — 21 августа. На сентябрь и октябрь билеты не продаются.

Маршрут самолетов российского перевозчика в Бангкок пролегает над Афганистаном. В минувший понедельник воздушное пространство над Афганистаном было закрыто для пролета любых гражданских самолетов.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) захватило Афганистан 15 августа. Правительство бежало из страны. Талибы заверяют, что они отошли от прошлых радикальных взглядов и намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана находится в стране.