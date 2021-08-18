В Петербурге донорам хватило пары дней, чтобы сдать 110 литров крови

В Северной столице донорам за два дня удалось сдать 110 литров крови. Добровольцами стали и новички, и те, кто в донорском движении давно.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, акция длилась два дня. Ее организовал проект «Фонд Доноров». Для поддержки больниц города на Неве удалось собрать 110 литров крови.

«Быть донором — почетная миссия и благородное дело. Отдать свою кровь – значит подарить кому-то жизнь», — заявил градоначальник Александр Беглов.

Особенно не доставало донорской крови в Петербурге, когда начался сезон отпусков. На «Донорском светофоре» загорелся красный свет.

Стоит напомнить, что стать донором может практически любой дееспособный гражданин Российской Федерации. Необходимо быть совершеннолетним и весить более 50 килограмм, а также не иметь противопоказаний к сдаче крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови.