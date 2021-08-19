Выбран подрядчик, реконструирующий здание Кунсткамеры в Петербурге

Работы, реконструирующегося здания Кунсткамеры, будут финансироваться за счет федерального бюджета. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Работы, реконструирующегося здания Кунсткамеры, будут финансироваться за счет федерального бюджета. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Стало известно, какой подрядчик займется реконструкцией здания под фондохранилище Кунсткамеры. Договор решили заключить на сумму свыше 5,3 млрд рублей.

Выяснены результаты конкурса на реконструкцию недоделанного здания, где будет хранилище Кунсткамеры и научно-исследовательского центра музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Из документа, который выложен на портале государственных закупок, следует, что выиграла конкурс московская компания «АМДтехнологии». Стоимость контракта составила 5,31 млрд рублей. Вторым участником аукциона стало другое столичное ООО — «Велес-строй».

Стоит напомнить, что финансируется проект федеральным бюджетом. Работы должны занять около трех лет. После реконструкции на Заповедной улице должно возникнуть восьмиэтажное здание, высотой которого составит примерно 40 метров, а общая площадь будет около 25 тысяч квадратных метров.

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