Яблочный Спас 2021: что нельзя делать 19 августа

Яблочный Спас 2021: что нельзя делать 19 августа
Традиционно на Яблочный Спас в церквях освящали плоды и фрукты нового урожая, а также мед и хлебные колосья. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Праздник Преображение Господне, который в России отмечается 19 августа, известен под народным названием Яблочный Спас. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что строжайше запрещается делать в этот день.

Яблочный спас являлся одним из первых праздников урожая. С этого дня, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени, а затем к зиме. Большой светлый праздник нужно провести в молитве, посетить храм.

Считается, что в Яблочный спас нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Также категорически нельзя убивать насекомых. По поверьям, муха, которая, сев на руку, осталась невредима, принесет удачу и благополучие.

Не стоит устраивать сегодня шумные и алкогольные застолья, сквернословить, злиться и завидовать. Кроме того, нельзя придаваться чревоугодию — для верующего человека это в принципе недопустимо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о трех самых необычных рецептах яблочных пирогов к празднику Яблочный Спас.

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