Клафути, тарт татен, шарлотка. Три необычных пирога на Яблочный Спас

Gazeta.SPb.ru рассказывает о трех самых необычных рецептах яблочных пирогов к празднику Яблочный Спас, который отмечается 19 августа.

Яблочное клафути

Клафути, если верить американскому шеф-повару французской кухни Джулии Чайлд, — это что-то среднее между пирогом и запеканкой. В оригинале это угощение готовится с вишней. Но можно и с альтернативными ингредиентами: персиками или нектаринами, сливами, ежевикой, голубикой и, конечно, яблоками.

Для приготовления теста понадобятся: 1 стакан молока (можно, например, миндального), 1/3 стакана сахара (тоже возможны вариации), 3 яйца, 1 столовая ложка ванильного экстракта, 1/8 чайной ложки соли, ½ стакана овсяной муки и сливочное либо кокосовое масло, чтобы смазать им форму. Для начинки нужны будут 3 стакана порезанных яблок среднего размера (5-6 штук), ¼ стакана кальвадоса, темного рома или коньяка, 1/3 стакана сахара.

Яблоки следует очистить, нарезать кубиками и замариновать в 1/3 стакана сахара и алкоголе на полчаса. Ингредиенты для теста взбить блендером или венчиком. Взять глубокую форму, смазать ее маслом, влить на дно 0,5 см теста и поставить в духовку, разогретую до 175 градусов Цельсия на 1-2 минуты — тесто должно схватиться. Выложить яблоки с соусом, залить остатками теста и запекать до готовности — клафути должен подняться и подрумяниться, а нож из него должен выходить сухим.

Тарт Татен

Это французский «перевернутый» пирог, для приготовления которого понадобятся всего 5 ингредиентов: 250 граммов муки, 150 граммов сливочного масла, 1,5 кг яблок, 5 столовых ложек сахарного песка и соль.

Тарт татен называют «перевернутым» пирогом, потому что выпечку при подаче переворачивают вверх дном.

Для приготовления теста поместить в емкость муку, сахар и щепотку соли. Натереть на терке 100 г масла, добавить к остальным ингредиентам и растереть с мукой в крошку. После этого влить несколько столовых ложек холодной воды и замесить тесто, которое затем завернуть в пленку и отправить в холодильник.

Чтобы сделать начинку, нужно очистить и нарезать дольками яблоки. Оставшийся сахар разогреть на сковороде, предварительно добавив столовую ложку холодной воды. Смесь следует помешивать около 5 минут, после чего добавить в сковороду еще 50 г сливочного масла и помешивать еще 5 минут.

Карамель вылить в форму, аккуратно выложить по кругу дольки яблок и накрыть тарт татен фольгой. Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия и выпекать пирог в течение 30 минут.

Достать из холодильника тесто, раскатать в тонкий кружок по размеру формы и накрыть яблоки тестом и листом фольги. Выпекать еще 20 мин.

Готовый пирог с яблоками слегка охладить, чтобы карамель начала застывать, после чего перевернуть пирог. Подают тарт татен теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Пряная шарлотка

Для приготовления этого классического пирога с пряными нотками понадобятся 250 граммов муки, 250 граммов сахара, 4 яйца, 4−5 средних яблок, 1 чайная ложка соды, ½ чайной ложки корицы, ¼ чайной ложки куркумы, 1/8 чайной ложки мускатного ореха.

Яблоки очистить от сердцевинок, нарезать кубиками или пластинками и выложить в форму. Смешать муку, сахар, яйца, соду, корицу, куркуму и мускатный орех и вылить тесто на яблоки. Выпекать в разогретой до 175 градусов Цельсия духовке до румяной корочки.