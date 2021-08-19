Яблочный Спас: об истории православного праздника и пользе яблок

Сегодня, 19 августа, православные верующие празднуют Преображение Господне. По традиции в этот день в церквях освящают яблоки и сезонные фрукты, из-за чего памятная дата получила второе название — Яблочный Спас.

Безусловно, первым по важности для православной церкви является Преображение Господне, традиция сбора и освящения яблок, как и различных блюд из них, наложились позже, рассказал «Известиям» протоиерей Андрей Ткачев.

В этот день Иисус Христос привел на гору Преображения троих учеников, — Иакова, Иона и Петра, — и явился им во славе, доказав, что он не просто человек и учитель, но и Господь. Еще одним доказательством послужил громкий голос Отца Небесного, который услышали присутствующие. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», — возвестил он.

Примечательно, что на Востоке, откуда в Россию пришло православие, в праздник Преображения Господня в церковь приносят виноград — он поспевает как раз к третьей декаде августа. У нас же сезонными фруктами являются преимущественно яблоки и груши, откуда и произошло название Яблочного Спаса.

19 августа — один из самых важных дней в православии, более масштабны только Рождество, Пасха и Благовещение. Сегодня верующим нужно прийти в церковь на службу, даже если нет ни яблок, ни груш, ни иных плодов. Если фрукты все же принесли, то их освятят подобно куличам. Из освященных плодов можно готовить самые разные блюда.

Отметим, что яблоки — чрезвычайно ценный продукт, богатый микроэлементами, витаминами и антиоксидантами. Яблоки снижают риск развития атеросклероза, болезней сосудов и сердца, диабета. Пектин и клетчатка способствуют очищению кишечника, предотвращению новообразований в нем и усилению иммунитета.