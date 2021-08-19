КСП нашла в Красном Селе бюджетных нарушений на 42 миллиона рублей

КСП нашла в Красном Селе бюджетных нарушений на 42 миллиона рублей
Местная администрация оплатила товары и услуги, несоответствующие контрактам. Фото: pixabay

Контрольно-счетная палата Северной столицы закончила проверку формирования и исполнению бюджета Красного Села. По результатам проверки нашли 289 нарушений на более чем 42 млн рублей.

Львиная доля нарушений связана с муниципальными закупками. Местная администрация оплатила товары и услуги, несоответствующие контрактам. Это нанесло бюджету ущерб почти на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает КСП по Петербургу.

Также КСП установила нарушения при обосновании и определении начальных цен контрактов. Так, бюджет пострадал на 3,2 миллиона рублей. Выявили недостатки при нормировании в сфере закупок и несоблюдение требований к содержанию документации о закупке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет государства часть денег за свои семейные завтраки после того, как вокруг них устроили скандал.

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