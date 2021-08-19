Съемки сериала для Netflix ограничат движение в центре Петербурга

Съемки сериала для Netflix ограничат движение в центре Петербурга
Запланированы съёмки «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Фото: кадр из фильма "Анна Каренина"

В центре Петербурга введут дополнительные ограничения движения транспортных средств. Причиной этого станут съемки сериала для Netflix по мотивам описанной Львом Николаевичем Толстым истории об Анне Карениной.

Как сообщает 19 августа пресс-служба комитета по транспорту города, с 20:00 23 августа до 6:00 следующего дня будет закрыто движение транспорта по четной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до дома 100 и нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 89 до дома 107. Там также будет запрещена остановка с 17:00 22 августа до 20:00 23 августа.

С 20:00 24 августа до 06:00 25 числа будет приостанавливаться движение транспорта по улице Некрасова, но не более чем на 10 минут в течение каждого часа. Остановку запретят с 17:00 23 августа до 22:00 24 августа от улицы Восстания до улицы Маяковского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Светлана Ходченкова исполнит роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу Netflix.

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Съемки сериала для Netflix ограничат движение в центре Петербурга
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