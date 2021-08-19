В пандемию в Петербурге закрылись 22 тысячи предприятий

На 10 августа этого года в Петербурге числилось 337,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото: pixabay

На 10 августа этого года в Петербурге числилось 337,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото: pixabay

В Петербурге с начала пандемии закрылись более 22 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

По данным комитета по экономической политике и стратегическому планированию города, в Едином реестре на 10 августа этого года в Северной столице числилось 337,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как в январе 2020 года их насчитывалось на более чем на 22 тысячи больше — 359,7 тысячи. Об этом пишут «Невские новости».

В ведомстве пояснили, что сокращение числа юрлиц связано не только с закрытием предприятий в период пандемии, но и с ежегодной актуализацией ФНС Реестра субъектов МСП. Из реестра исключают предпринимателей, которые не предоставили сведения в ФНС или перестали соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства.

Как подчеркивают в комитете, оценить факт полного закрытия предприятий трудно, поскольку многие из них сменили формат, а часть ИП перешли в разряд самозанятых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес-туристы стали в два раза реже посещать Петербург.