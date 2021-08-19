На Украине выявлены случаи опасной болезни, которую переносят комары

В Киеве в этом году выявили первые случаи заболевания дирофиляриозом, который передается через укусы комаров.

Как сообщает издание Vesti.ua, с начала 2021 года в украинской столице зарегистрировали три случая дирофиляриоза. У пациентов на месте укуса образуется подкожный узел, после чего появляются такие симптомы, как отек, покраснение и опухоль.

Заболевание провоцируют паразитические черви-гельминты, поражая как животных, так и людей. Такие паразиты могут проползти под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров.

Опухоль может появиться не раньше, чем через месяц после заражения. Иногда признаки заболевания могут проявляться и через два года.

В Киеве в этом году извлекли трех гельминтов размером 11, 7 и 12 см. У одного из пациентов паразита удалили из правой кисти, у двух других — из левого глаза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после сильных ливней в Крыму началось нашествие комаров.