Патрушев заявил о предотвращении в регионах Сибири в 2020 году четырех терактов

Патрушев заявил о предотвращении в регионах Сибири в 2020 году четырех терактов
В 2020 году предотвратили девять преступлений террористического характера, из них четыре теракта. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Четыре теракта предотвратили в регионах Сибири в прошлом году. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В регионах Сибирского федерального округа отметили террористическую активность. В 2020 году предотвратили девять преступлений террористического характера, из них четыре теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев отметил, что такое положение говорит о потенциальных угрозах совершения террористических актов в транспорте.

Он отметил, что транспорт играет одну из главных ролей в развитии страны. Его функционирование является важным условием для связи регионов, единства экономического пространства, повышения мобильности россиян и обеспечения нацбезопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российского видеоблогера Юрия Хованского внесли в федеральный список террористов и экстремистов.

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