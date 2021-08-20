Квартиру на Луначарского обчистили на 1,1 млн рублей

Квартиру на Луначарского обчистили на 1,1 млн рублей
Квартиру ограбили в доме на пр. Луначарского. Фото: скриншот GoogleMaps

В Выборгском районе Петербурга разыскивают подозреваемых в ограблении квартиры уроженки Москвы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 августа в полицию обратилась 33-летняя неработающая жительница Москвы и рассказала, что в период с 24 июля до 11 часов неизвестные проникли в ее двухкомнатную квартиру в доме по проспекту Луначарского и вынесли ценные вещи, а именно: 20 антикварных монет, стиральную машину Zanussi, кофеварку, соковыжималку, напольный вентилятор, диван-софу.

Ущерб оценивается 1 млн 118 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 2 марта, около 9 часов утра возле дома №20 корпус 1 по Толубеевскому проезду в Парголово неизвестный напал на 31-летнюю женщину и отобрал у нее iPhone стоимостью 50 тысяч рублей, а затем скрылся.

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