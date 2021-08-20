Жителя Заполья задержали после стрельбы из-за женщины

Жителя Заполья задержали после стрельбы из-за женщины
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства стрельбы в одной из деревень.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 19 августа. В полицию обратился 28-летний житель Кингисеппа. Он рассказал, что около 00:30 в деревне Заполье 46-летний мужчина выстрелил в его, по предварительным данным, из газового пистолета. Конфликт между ними произошел из-за бывшей сожительницы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. После опроса его отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

Кингисеппский район происшествия стрельба


 

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