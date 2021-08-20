NASA: человечеству грозят глобальные наводнения. Какие страны затопит навсегда

Масштабные наводнения грозят человечеству совсем скоро — в 2030-х годах. Такие ЧП станут регулярными, людям придется все время бороться со стихией. Такие бедствия будут связаны с колебаниями Луны и глобальным потеплением.

Большой проблемой будет повышение уровня моря, из-за этого прибрежные наводнения будут случаться гораздо чаще, чем сейчас.

А к началу следующего века уровень Мирового океана поднимается на метр.

Напомним, ранее ученые уже начали поднимать панику из-за риска подтопления некоторых территорий. Они заявили, что человечеству грозит мировой потоп, и это будет глобальная катастрофа будущего.

Активные приливы, шторма и увеличивающиеся волны, таяние ледников — все это приведет к тому, что уже к 2100 году прибрежные территории, расположенные на высоте десять метров над уровнем моря, будут затоплены наполовину. Согласно худшему сценарию, 287 млн человек, а это 4% от общего населения Земли, пострадают от постоянных наводнений.

За последние 15 лет в Антарктиде и Гренландии растаяли 430 млрд тонн льда, из-за этого уровень Мирового океана поднялся.

Ученые уже создали карту Земли с затопленными в будущем странами. Так, главной жертвой наводнений станет Великобритания. Пострадает также север Германии и Франции. В США будут подтоплены Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии — регионы Китая, Бангладеша, Индии, в Океании — северная часть Австралии.