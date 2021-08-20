Заводу «Газпрома» в Ленобласти ВЭБ.РФ одобрил еще 445 млрд рублей

Также ранее предполагалось, что к финансированию проекта в Усть-Луге смогут подключиться ВТБ и Газпромбанк. Фото: pixabay.com

Также ранее предполагалось, что к финансированию проекта в Усть-Луге смогут подключиться ВТБ и Газпромбанк. Фото: pixabay.com

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ поддержал выделение еще 445 млрд рублей на проект завода, который будет специализироваться на сжижении газа и выделении этана в Усть-Луге.

Как сообщает АБН, в общей сложности финансирование со стороны института развития достигло 745 млрд рублей.

Оператором завода станет ООО «РусХимАльянс» во главе которого будет Кирилл Селезнев. ООО создали АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром». А оператором газохимического комплекса станет дочка «РусГазДобычи» — ООО «Балтийский Химический Комплекс».

Создание комплекса началось еще в мае текущего года в районе порта Усть-Луга Ленинградской области. Он будет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в стране.

Силы кластера хватит, чтобы переработать 45 млрд кубометров газа ежегодно и произвести свыше 19 млрд кубических метров метана. Помимо прочего, кластер будет производить 13 млн тонн СПГ, более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов и около 4 млн тонн этана. В «Газпроме» сообщают, что примерно 18 млрд кубометров газа после переработки будет отправлять в их газотранспортную систему.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, основная часть выпускаемой продукции отправится зарубеж, потому как там газохимия потребляется в большом количестве.

Сколько в итоге будет стоить проект в Усть-Луге пока неясно. Ранее руководитель «РусГазДобычи» Константин Махов заявлял, что цена кластера порядка 3 триллионов рублей.

В ВЭБ. РФ отмечают, что проект в Усть-Луге сделает прирост ВВП России на 0,4%, а прирост инвестиций в основной капитал составит 2,3%, прирост несырьевого неэнергетического экспорта РФ на 2,2%.

Пока кластер будет возводиться, создадут около 70 тыс. рабочих мест. Вводить его в эксплуатацию планируют в 2024-2025 годах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом.