Компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом

Компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом
Процесс сбора всех нужных документов может занять до трех лет. Фото: pixabay

Управляющая инвестиционная организация «Созвездие» из северной столицы купила 90 гектаров для строительства нового завода по переработке мусора в Новгородской области.

Фирма — часть холдинга «Созвездие Водолея». На данный момент идут переговоры о строительстве завода с властями области. Процесс сбора всех нужных документов может занять до трех лет. Об этом сообщает РБК.

Мощность будущего завода может составить до миллиона тонн в год. Объем инвестиций в проект оценивают в 6-10 млрд рублей, в зависимости от выбранной на заводе технологии переработки мусора. На предприятии хотят перерабатывать твердые коммунальные отходы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 16 августа, в Выборгском районе Петербурга загорелся полигон бытовых отходов. Горение наблюдается отдельными очагами на глубине до двух метров.

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