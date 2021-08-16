Компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом

Процесс сбора всех нужных документов может занять до трех лет. Фото: pixabay

Процесс сбора всех нужных документов может занять до трех лет. Фото: pixabay

Управляющая инвестиционная организация «Созвездие» из северной столицы купила 90 гектаров для строительства нового завода по переработке мусора в Новгородской области.

Фирма — часть холдинга «Созвездие Водолея». На данный момент идут переговоры о строительстве завода с властями области. Процесс сбора всех нужных документов может занять до трех лет. Об этом сообщает РБК.

Мощность будущего завода может составить до миллиона тонн в год. Объем инвестиций в проект оценивают в 6-10 млрд рублей, в зависимости от выбранной на заводе технологии переработки мусора. На предприятии хотят перерабатывать твердые коммунальные отходы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 16 августа, в Выборгском районе Петербурга загорелся полигон бытовых отходов. Горение наблюдается отдельными очагами на глубине до двух метров.