Мусорный полигон загорелся на Горском шоссе

В понедельник, 16 августа, в Выборгском районе Петербурга загорелся полигон бытовых отходов.

По словам очевидцев, в районе Горского шоссе горит полигон с твердыми отходами, горение наблюдается отдельными очагами на глубине до двух метров. В ликвидации пожара участвуют пять самосвалов, три бульдозера, один экскаватор и поливальная машина. Пламя охватило строительный мусор на площади 100 «квадратов», сообщает ТАСС.

«На Горском шоссе горит полигон бытовых отходов. Там на площади 100 квадратных метров отдельными очагами глубиной до 2-х метров горит строительный мусор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар в Приморском районе на Северном заводе удалось ликвидировать. Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщает, что 16 августа в 09:48 стало известно о пожаре на Коломяжском проспекте дома 10.