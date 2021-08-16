Мусорный полигон загорелся на Горском шоссе

Мусорный полигон загорелся на Горском шоссе
На Горском шоссе горит полигон бытовых отходов. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 16 августа, в Выборгском районе Петербурга загорелся полигон бытовых отходов.

По словам очевидцев, в районе Горского шоссе горит полигон с твердыми отходами, горение наблюдается отдельными очагами на глубине до двух метров. В ликвидации пожара участвуют пять самосвалов, три бульдозера, один экскаватор и поливальная машина. Пламя охватило строительный мусор на площади 100 «квадратов», сообщает ТАСС.

«На Горском шоссе горит полигон бытовых отходов. Там на площади 100 квадратных метров отдельными очагами глубиной до 2-х метров горит строительный мусор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар в Приморском районе на Северном заводе удалось ликвидировать. Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщает, что 16 августа в 09:48 стало известно о пожаре на Коломяжском проспекте дома 10.

горское шоссе пожар происшествия


 

Новости партнеров
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые дали советы по возвращению вкусов и запахов после COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге резко упала
Число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек
В Пулково задержаны семь внутренних рейсов
В Мурино осенью начнут строить новую поликлинику
Мусорный полигон загорелся на Горском шоссе
В мире заражено ковидом более 208 млн человек
В Ленобласти от коронавируса привились 477 тысяч жителей