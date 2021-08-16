В Петербурге потушили пожар на Северном заводе

Пожарные смогли справиться с огнем на Северном заводе через час. Фото: pixabay

Пожарные смогли справиться с огнем на Северном заводе через час. Фото: pixabay

Пожар в Приморском районе на Северном заводе удалось ликвидировать.

Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщает, что 16 августа в 09:48 стало известно о пожаре на Коломяжском проспекте дома 10.

На территории Северного завода полыхало одно из зданий. Оказалось, что в производственно-складском здании, на крыше, горел утеплитель на кровле на площади 20 квадратных метров.

Через 20 минут, к 10:12, пожару присвоили ранг 1-БИС. Однако уже в 10:29 пожар локализовали и присвоили ему первый номер.

Возгорание получилось полностью ликвидировать более чем через час, в 10:47. Информации о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не было.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.