Переходы «Краб» и «Креветка» на проспекте Славы хотят перестроить

Переходы «Краб» и «Креветка» на проспекте Славы хотят перестроить
Переходы "Краб" и "Креветка" на проспекте Славы. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге над проспектом Славы в 2013 году были возведены Пешеходные переходы «Краб» и «Креветка», которые не особо нравятся горожанам. Когда в Северной столице непогода, то передвигаться по ним и неудобно, и опасно.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», еще в прошлом году глава администрации Фрунзенского района Константин Серов рассказал, что переходы собираются сделать тоннелями. Но, к сожалению, накануне выяснилось, что создать кровлю над переходами «Краб» и «Креветка» нельзя, ведь когда в Петербурге начнут выпадать снега, то крыша может и не выдержать.

В пресс-службе районной администрации заметили, что в настоящий момент обсуждает возможность модернизации переходов. Однако это происходит не быстро, потому как вопрос необходимо обсуждать совместно с «Мостотрестом»,с комитетом по транспорту, с комитетом по благоустройству.

В будущем планируют демонтировать данную конструкцию и перестроить ее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга сделают три пешеходных перехода.

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