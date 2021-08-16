В Калининском районе Петербурга сделают три пешеходных перехода

В Калининском районе Петербурга сделают три пешеходных перехода
В Калининском районе появятся три перехода. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице в Калининском районе появятся два нерегулируемых пешеходных перехода. Их сделают на улице Обручаевых, а на проспекте Маршала Блюхера сделают регулируемый.

Градоначальник города на Неве Александр Беглов рассказал, что местные жители просили о переходах на данной территории. Так, на улице Обручевых один из переходов возникнет между домами 5 и 7, а другой — на углу с улицей Рериха. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Регулируемый переход у дома 41 по проспекту Маршала Блюхера разработан по инициативе торговой сети «Перекресток». Заплатит также магазин, которых располагается совсем рядом. Помимо этого, на стороне с четными домами проспекта сделают широкий 55-метровый тротуар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов побывал на пешеходном переходе через ж/д пути на Туристской.

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