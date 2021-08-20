Горожане обходят «Ниссан», вылетевший на тротуар на Невском

На Невском и Думской "Ниссан" оказался на тротуаре. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Невском и Думской "Ниссан" оказался на тротуаре. "Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Центральном районе Петербурга «Ниссан» залетел на тротуар и встал поперек дороги.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в пятницу 20 августа, иномарка оказалась прямо посреди тротуара. Это произошло на пересечении Невского проспекта и Думской улицы.

На кадрах, которые снял очевидец происходящего заметно, что автомобиль очень мешает пешеходам.

В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге лежит диск от авто.

В настоящий момент неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у торгового центра «РИО» произошла массовая авария. На дороге столкнулись сразу четыре машины.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Мурманском шоссе массовая авария привела к пробке в пять километров.