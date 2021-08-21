Губернатор Петербурга Беглов поздравил два городских архива с 85-летием

В Петербурге два крупнейших государственных архива празднуют 21 августа свое 85-летие. Поздравить учреждения решил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Об этом сообщает пресс-служба города на Неве.

Праздник сегодня у Центрального государственного и Центрального государственного исторического архивов.

«Наша архивная служба — одна из самых мощных и технически оснащенных в России. Широкое внедрение цифровых технологий помогает лучше сохранять документы, делает их более доступными для пользователей, расширяет возможности дистанционной работы», — написано в поздравлении.

Беглов отметил, что важнейшие исторические данные стало возможно сохранить только благодаря труду сотрудников архивов.

По словам губернатора, иногда даже решение серьезных жизненных задачи происходит в архивах.

В Центральном государственном историческом архиве Петербурга находится свыше 7 млн единиц хранения. В фондах имеются материалы основных учреждений, организаций и предприятий Петербурга, начиная с XVIII века и до 1917 года.

В Центральном государственном архиве Северной столицы находится более 3 млн единиц хранения. По объему дел и значимости материалов этот архив — крупнейший в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования — 1 млрд рублей.