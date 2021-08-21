На Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в расщелину

На Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в расщелину
Турист из Петербурга провалился в расщелину на Эльбрусе. Фото: Pixabay

На самой высокой горной вершине России и Европы могла случиться трагедия с петербуржцем. Благо, все уже позади.

Как сообщает 78.ru, на склоне Эльбруса удалось спасти туриста и Петербурга. Мужчина провалился в расщелину.

Путешественник провалился очень глубоко, однако от падения на еще большую глубину его спасло то, что он шел в связке с туристической группой.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России сумели поднять мужчину из трещины, а потом транспортировать его на равнину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов. На северном склоне горы найдены тела девушки и сопровождавшего ее гида. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля

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