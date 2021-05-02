На Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов

На Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов
Эльбрус. Фото: Pixabay

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус.

На северном склоне горы найдены тела девушки и сопровождавшего ее гида. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля, сообщили в Instagram сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Последний раз они выходили на связь 17 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в августе 2020-го в Приэльбрусье обнаружили тело 81-летнего мужчины, которого завалило камнями. Погибший оказался петербуржцем, он совершал восхождение в составе незарегистрированной группы и оказался под камнепадом в ущелье Адыл-Су на высоте почти четырех тысяч метров.

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