Альпиниста из Петербурга завалило камнями в Приэльбрусье

В Эльбрусском районе нашли тело 81-летнего альпиниста из Петербурга. Он попал под камнепад.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа.

Известно, что мужчина находился в составе незарегистрированной группы из шести человек. Он попал под камнепад в ущелье Адыл-Су на высоте почти в четыре тысячи метров.

Спасатели обнаружили его тело без признаков жизни.

Поисковые работы завершили днем в воскресенье, 9 августа. Спасатели эвакуировали тело и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пропавшей на Эльбрусе группы из Петербурга. Трое молодых петербуржцев отправились покорять Эльбрус в прошлом году. Через какое-то время они перестали выходить на связь. Туристы все-таки объявились через несколько дней.