Власти Анапы прокомментировали ситуацию в лагере, где заболели дети

Власти Анапы прокомментировали ситуацию в детском лагере «Зори Анапы», где отдыхают дети из Петербурга.

В мэрии отметили, что ситуацию контролирует оперативный штаб.

Воду откачивают три автопомпы МЧС, и уровень воды быстро падает. На территории есть свет, горячая и холодная вода, сообщает 78.ru.

Всего в лагере находятся 497 детей, шесть из которых с признаками простуды размещены в данный момент в изоляторе.

В мэрии также отметили, что если не будет новых залповых ливней, то всю воду на территории лагеря смогут откачать через сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в акватории средней Невки, у 2-го Елагина острова, произошло затопление маломерного судна с людьми на борту. Об этом 22 июня сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК РФ.

Также сообщалось, что сотрудники администрации Красносельского района отправили более 20 детей-инвалидов в лагерь «Полярные зори» в Анапе, не отвечающий требованиям пожарной и санбезопасности.