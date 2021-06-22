На Средней Невке теплоход затопил судно с людьми

В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге в акватории средней Невки, у 2-го Елагина острова, произошло затопление маломерного судна с людьми на борту. Об этом 22 июня сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК РФ.

Известно, что столкнулись два судна: теплоход «Нева-1» и маломерное судно, на котором находилось шесть пассажиров. В результате оно затонуло, люди оказались в воде. Спасатели отмечают, что никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается.

На данный момент проводится проверка, следственный комитет выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду.