На Средней Невке теплоход затопил судно с людьми

На Средней Невке теплоход затопил судно с людьми
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: СК РФ

В результате инцидента никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге в акватории средней Невки, у 2-го Елагина острова, произошло затопление маломерного судна с людьми на борту. Об этом 22 июня сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК РФ.

Известно, что столкнулись два судна: теплоход «Нева-1» и маломерное судно, на котором находилось шесть пассажиров. В результате оно затонуло, люди оказались в воде. Спасатели отмечают, что никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается.

На данный момент проводится проверка, следственный комитет выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец зацепился за мост, проплывая под ним на катере, и свалился в воду.

новости СПб средняя невка судно


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Средней Невке теплоход затопил судно с людьми
Петербуржцы рассказали о пациентах больницы, которые вынуждены лежать в коридоре
В Приморском районе дерево рухнуло на три автомобиля
В Петербурге через суд закрыли незаконную гостиницу в доме Розенштейна
Менеджер МакSим угодила в больницу вслед за певицей
Названы все условия проведения праздника «Алые паруса»
В Смольном назвали причину сбоя в метро
В УЕФА прокомментировали предложение отменить матчи ЕВРО в Петербурге