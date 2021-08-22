В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой

В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой
Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Фото: unsplash

В Китае зарегистрировали случай заражения человека бубонной чумой.

Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Она занимается разведением скота в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Первые признаки недомогания у нее начали появляться еще в середине месяца. Власти уже предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространения заразы.

Обычно время от времени регистрируют случаи заражения чумой в соседней Монголии. Там заражаются от употребления мяса грызунов-переносчиков чумы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец — пользователь портала Sohu поделился правилами поведения в гостях у жителей России. Так, он сразу отметил, что в России категорически не любят непрошенных гостей.

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