В Китае зафиксировали случай заражения человека бубонной чумой

В Китае зарегистрировали случай заражения человека бубонной чумой.

Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Она занимается разведением скота в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Первые признаки недомогания у нее начали появляться еще в середине месяца. Власти уже предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространения заразы.

Обычно время от времени регистрируют случаи заражения чумой в соседней Монголии. Там заражаются от употребления мяса грызунов-переносчиков чумы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец — пользователь портала Sohu поделился правилами поведения в гостях у жителей России. Так, он сразу отметил, что в России категорически не любят непрошенных гостей.