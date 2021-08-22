В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян

Так, он сразу отметил, что в России категорически не любят непрошенных гостей. Поэтому он порекомендовал заранее договориться о встрече и в день икс не приходить слишком рано.

Китаец обратил внимание на то, что в гости лучше идти с подарком или гостинцами. Лучше всего с цветами, отметил он. Если хозяева не спешат жать руку, то лучше кивнуть в знак приветствия. Также у жителей России обычно нет привычки показывать гостям дом, пишет автор. Об этом сообщает РИА «Новости».