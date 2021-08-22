Переехавший в Петербург эквадорец удивился вежливости петербуржцев

Переехавший в Петербург эквадорец удивился вежливости петербуржцев
Петербуржцы проявляют большой интерес к музыке, без разницы на их сферу деятельности. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Эквадорец Габриэль Гуэрра, переехавший из Эквадора в Северную столицу, рассказал об удивившей его вежливости петербуржцев.

Иностранец обратил внимание на обыденную вежливость и уважение со стороны россиян. Так, в транспорте, большинство ждут своей остановки и не просят остановить «прямо тут». К тому же он заметил, что петербуржцы почти всегда переходят только по пешеходному переходу. Об этом сообщает «Лента.ру».

Эквадорца поразила архитектура города на Неве, которая прекрасна и зимой, и летом. Он отметил, что петербуржцы проявляют большой интерес к музыке, без разницы на их сферу деятельности. Это нравится Гуэрру. Также он увидел свободу в выборе одежды для женщин. По его мнению петербурженки одеваются так, как им удобно, в первую очередь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга чуть не избили студента Эквадора.

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