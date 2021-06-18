В центре Петербурга чуть не избили студента Эквадора

Неизвестный вытащил из кармана его друга мобильный телефон и попытался скрыться. Фото: pixabay.com

Неизвестный вытащил из кармана его друга мобильный телефон и попытался скрыться. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга гражданин Эквадора пострадал после встречи с петербуржцем.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 17 июня у дома №35 по Невскому проспекту. Он вступил в схватку с карманником на Невском проспекте и получил кулаком в лицо.

В полицию обратился 27-летний гражданин Эквадора, проживающий в Самаре, студент вуза. В Северную столицу он приехал 13 июня и собирался уехать 18 июня

По его словам, неизвестный вытащил из кармана его друга мобильный телефон и попытался скрыться. Эквадорец побежал за ним и в итоге догнал. Злоумышленник ударил его кулаком по лицу и скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что один из мужчин ударил юношу лбом в нос, тот его оттолкнул, тогда мужчина толкнул подростка, тот упал на асфальт, он сел сверху и стал бить юношу по лицу.