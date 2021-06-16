Двое мужчин жестоко избили подростка в Петербурге

Это произошло в 5-м Предпортовом проезде, когда подросток и его друзья гуляли, сообщает 78.ru. Так мужчинам не понравилась его серёжка в уже, они крикнули им что-то вслед, а потом догнали их и решили избить. В результате подросток получил травмы.

Один из мужчин ударил юношу лбом в нос, тот его оттолкнул, тогда мужчина толкнул подростка, тот упал на асфальт, он сел сверху и стал бить юношу по лицу.

Отогнать агрессоров помогла прохожая. Затем подростки зашли в магазин, где за них заступился охранник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга случился пожар в коммунальной квартире. Сведения о пострадавших уточняются. Как сообщили в главном управлении МЧС по городу, местные жители вызвали пожарных в 17 часов 27 минут.