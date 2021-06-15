На Смольном проспекте сгорела комната в коммунальной квартире

На Смольном проспекте сгорела комната в коммунальной квартире
Пожар в коммунальной квартире локализовали. Фото: ГУ МЧС по СПб

В центре Петербурга случился пожар в коммунальной квартире. Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщили в главном управлении МЧС по городу, местные жители вызвали пожарных в 17 часов 27 минут. Все случилось в доме №5 по Смольному проспекту.

Там загорелась комната площадью 20 квадратных метров в трехкомнатной коммунальной квартире. Спасатели на месте выяснили, что огонь охватил 10 квадратных метров обстановки.

В 18 часов 12 минут сотрудники МЧС локализовали пожар. Информация о пострадавших уточняется.

С огнем боролись 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Наставников в квартире случился пожар.

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