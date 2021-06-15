На кухне было жарко: на проспекте Наставников в квартире случился пожар

Пожар в Красногвардейском районе тушили восемь спасателей. Фото: Pixabay

Пожар в Красногвардейском районе тушили восемь спасателей. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — в одной из квартир жилого дома загорелась кухня.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 июня стало известно, что в Красногвардейском районе Северной столицы по проспекту Наставников дома 42 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 17:03 .

Известно, что все случилось в 3-х комнатной отдельной квартире. Там на шестиметровой кухне происходило горение обстановки на площади 3 квадратных метра.

Уже через 17 минут пожар ликвидирован.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлекалось от МЧС две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Руставели больше 40 минут тушили пожар на пяти квадратных метрах.