В Кировском районе нашли немецкую мину

В Кировском районе на Лиговском путепроводе у проспекта Народного ополчения в Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны.
Подозрительный предмет обнаружили 21 августа во время экскаваторных работ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывотехники ОМОН обследовали мину времен войны. Оказалось, что это противотанковая мина немецкого производства TMi-35 времён ВОВ, в состоянии сильной коррозии.
Опасную находку вывезли на специализированный полигон для уничтожения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в садоводстве Приозерском районе Ленобласти нашли подозрительные предметы времен Великой Отечественной войны. Опасности они не представляют.