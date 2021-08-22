В Кировском районе нашли немецкую мину

В Кировском районе нашли немецкую мину
Взрывотехники ОМОН обследовали мину времен войны, обнаруженную в Кировском районею Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Кировском районе на Лиговском путепроводе у проспекта Народного ополчения в Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны.

Подозрительный предмет обнаружили 21 августа во время экскаваторных работ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывотехники ОМОН обследовали мину времен войны. Оказалось, что это противотанковая мина немецкого производства TMi-35 времён ВОВ, в состоянии сильной коррозии.

Опасную находку вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в садоводстве Приозерском районе Ленобласти нашли подозрительные предметы времен Великой Отечественной войны. Опасности они не представляют.

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