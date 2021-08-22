Беглов призвал жителей Петербурга помочь бездомным животным

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов выложил в социальных сетях «ВКонтакте» обращение к петербуржцам, в котором просит горожан оказать помощь бездомным животным.

Беглов написал, что пожертвовал деньги нескольким фондам, а также попросил свою команду съездить в приюты, чтобы привезти нужные вещи и сфотографировать животных, которых в дальнейшем удасться пристроить в семьи.

Глава города попросил подписчиков сделать репост фотографий собак и кошек, которые пока еще не нашли своих хозяев.

«В приюте животные находятся в безопасности, но в катастрофическом дефиците внимания и любви. Помочь просто — приехать и погулять с собакой, пообщаться с кошками. Посмотрите какие красавцы! Каждый из них достоин найти свою любящую семью», — объяснил губернатор.

Пользователи сети поддержали идею Александра Беглова. В комментариях многие поделились своей историей, как стали хозяевами бездомных животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга возведут первый государственный приют для бездомных животных. Учреждение сможет позаботиться о 200 собаках и 100 кошек.