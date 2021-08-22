Заневский парк сделают новым пространством: петербуржцы не в восторге

Заневский парк сделают новым пространством: петербуржцы не в восторге
Заневский парк. Фото: "Яндекс карты"

Власти Северной столицы начали реконструировать Заневский парк. Задумка весьма необычная. Из зеленого парка решили сделать «космическое» общественное пространство. Чиновники в восторге от новой идеи, а вот горожане совсем наоборот.

Как сообщает «АБН», слуги народа показали проект реконструкции Заневского парка. Но нововведениям рады далеко не все жители Петербурга. Это связано с тем, что для реализации задуманного следует уничтожить зеленые зоны.

Горожане обратились к губернатору города и президенту, чтобы данные работы были остановлены. Жителям Петербурга не нравится, что власти принимают подобные решения, не считаясь с мнением петербуржцев.

Парк обретает «космический облик» — по неофициальному названию в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Закончить реконструирование собираются к концу осени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2025 году оранжереи Таврического станут общественным пространством.

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