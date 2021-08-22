Стали известны подробности нахождения трупа с гранатами на Витебском

На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

Труп, рядом с которым на столе лежали две гранаты, принадлежит пенсионерке.

Как сообщает 78.ru, правоохранительные органы, по наводке соседки, обнаружили тело пожилой женщины, которой 83 года.

Ранее сообщалось, что 22 августа, примерно в 17 часов, в полицию сообщили о неприятной запахе в одной из квартир дома на Витебском проспекте, 23/3. Опасения подтвердились. Однако на месте происшествия оперативники нашли не только мертвое тело, но и две гранаты времён ВОВ. Боеприпасы лежали рядом с покойницей.

Со снарядом работают саперы.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что две гражданки в Бокситогорском районе в лесу нашли женский труп. Мертвую женщину они нашли в лесном массиве.