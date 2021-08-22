На Сампсониевском интервал между встречными авто оказался небезопасным

На Сампсониевском интервал между встречными авто оказался небезопасным
Авария случилась на  Большом Сампсониевском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Выборгском районе Петербурга на регистратор водителя попал момент, когда два автомобиля задели друг друга, проезжая рядом на Большом Сампсониевском проспекте.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 22 августа, в Выборгском районе на Большом Сампсониевском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, водители, судя по видео, даже не стали останавливаться.

Так, боковой интервал между встречными автомобилями оказался меньше безопасного и машины задели друг друга, проезжая мимо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане обходят «Ниссан», вылетевший на тротуар на пересечении Невского проспекта и Гостиного двора. Автомобиль залетел на тротуар и встал поперек дороги.

Большой Сампсониевский проспект дтп новости СПб происшествие


 

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