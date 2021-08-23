В Совфеде обсудят защиту персональных данных покупателей

В Совфеде обсудят защиту персональных данных покупателей
В это же время, встречаются магазины, которые выдают клиентам совсем безымянные карты лояльности. Фото: «Пятерочка»

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала о намерении обсудить ограничение сбора персональных данных жителей России в магазинах.

Так , она уверена, иногда магазины для получения бонусов требуют россиянина предоставить данные о браке, образовании, доходе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В это же время, встречаются магазины, которые выдают клиентам совсем безымянные карты лояльности и не требуют взамен никакой персонально информации. За таким подходом будущее, отметила Рукавишникова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский инженер Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot. Так, компания Tesla заявила, что занимается разработкой робота-гуманоида Tesla Bot, который должен появится в 2022 году.

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