Врач рассказала, кому нельзя есть рис

Рис полезен при заболевании ЖКТ . Его можно есть и при гастрите. Фото: pixabay

Рис полезен при заболевании ЖКТ . Его можно есть и при гастрите. Фото: pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому не стоит употреблять в пищу рис.

Рис — диетический и полезный продукт. В нем полно витаминов группы В, калия, фосфора, магния и цинка. Также рисовая каша — естественный сорбент — избавляет организм от токсинов. Рис полезен при заболевании ЖКТ . Его можно есть и при гастрите. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рис не следует употреблять тем, кто часто мучается запорами, а также тем, у кого ожирение или диабет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно британские ученые доказали, что гречневая крупа способна снизить риск развития рака. Благодаря большому большому количеству клетчатки она нормализует работу желудочно-кишечного тракта и защищает от рака груди, и желудка и толстой кишки. Так, пищевые волокна уменьшают уровень глюкозы в крови.