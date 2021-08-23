Взрывотехники осмотрели гранаты из квартиры на Витебском, где нашли труп

На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

Саперы ОМОН Росгвардии обследовали две гранаты, обнаруженные в квартире умершей пенсионерки на Витебском проспекте.

В воскресенье, 22 августа, в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступила информация об обнаружении в квартире жилого дома предметов, похожих на гранаты.

Как передает пресс-служба ведомства, специалисты выяснили, что найденные боеприпасы — гранаты РГД-33 советского производства и финская М-32/41.Оба боеприпаса были без запалов. Их передали правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о пенсионерке с гранатами на Витебском рассказали соседки. В полицию сообщили о неприятной запахе в одной из квартир дома.