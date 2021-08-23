Взрывотехники осмотрели гранаты из квартиры на Витебском, где нашли труп

Взрывотехники осмотрели гранаты из квартиры на Витебском, где нашли труп
На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

Саперы ОМОН Росгвардии обследовали две гранаты, обнаруженные в квартире умершей пенсионерки на Витебском проспекте.

В воскресенье, 22 августа, в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступила информация об обнаружении в квартире жилого дома предметов, похожих на гранаты.

Как передает пресс-служба ведомства, специалисты выяснили, что найденные боеприпасы — гранаты РГД-33 советского производства и финская М-32/41.Оба боеприпаса были без запалов. Их передали правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о пенсионерке с гранатами на Витебском рассказали соседки. В полицию сообщили о неприятной запахе в одной из квартир дома.

гранаты новости СПб росгвардия


 

Новости партнеров
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отпуск в родном Петербурге. Как провести время как в Париже
Дождливая и ветреная погода ожидается в Ленобласти 24 августа
Пожилой клиент банка на Кондратьевском пришел за деньгами с ножом
Смольный: средняя зарплата петербуржцев составила более 70 тысяч рублей
Взрывотехники осмотрели гранаты из квартиры на Витебском, где нашли труп
Трех граффитистов задержали за рисунок на стене дома на Искровском
Ремонтные работы перекроют въезд со «Скандинавии» на ЗСД с 25 августа
В «Сапсане» по пути из Петербурга в Москву умер человек