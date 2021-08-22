О пенсионерке с гранатами на Витебском рассказали соседки

О пенсионерке с гранатами на Витебском рассказали соседки
На Витебском проспекте нашли труп пенсионерки и две гранаты. Фото: "Яндекс.карты"

Соседки рассказали о 83-летней пенсионерке, которую около пяти часов назад нашли мертвой с двумя гранатами в квартире на Витебском проспекте.

Об этом сообщает 78.ru.

Ранее стало известно, что 22 августа, примерно в 17 часов, в полицию сообщили о неприятной запахе в одной из квартир дома на Витебском проспекте, 23/3. Опасения подтвердились. Однако на месте происшествия оперативники нашли не только мертвое тело, но и две гранаты времён ВОВ. Боеприпасы лежали рядом с покойницей.

По словам соседей, у скончавшейся горожанки были проблемы со здоровьем. Она редко выходила на улицу. Но помнят ее как дружелюбную и общительную женщину, какой она была когда-то. Однако возрастные изменения повлияли на пенсионерку.

Один из жильцов дома сообщил, что звонил и в домофон, и в звонок, но дверь никто не открывал. Пришлось вызывать специальные службы.

«Милиционер зашёл (в комнату), выходит и говорит, «все, труп», — вспомнила соседка скончавшейся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что gьяные посиделки в Торфяном закончились обнаружением трупа.

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