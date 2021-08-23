Экс-сотрудник детдома подозревается в издевательстве над ребенком

Экс-сотрудник детдома подозревается в издевательстве над ребенком
Мужчина систематически применял насилие к ребенку, считают следователи. Фото: pixabay

По итогам проверки государственного центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следователи Петербурга возбудили уголовное дело. Экс-воспитатель, полагают правоохранители, мог истязать одного из своих юных подопечных.

Проверку СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №9» инциировала прокуратура: стражам порядка поступила информация о возможном правонарушении в стенах учреждения. Похоже, опасения правоохранителей подтвердились. После завершения проверки следственные органы следственного управления СКР по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника центра, 36-летнего мужчины.

Экс-работника детдома подозревают в совершении преступления по двум статьям: (истязание (ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Согласно материалам следствия, с февраля по май 2021 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь в 14-летнему подростку, находящемуся в стенах учреждения, неоднократно применял к нему физическую силу и насилие. Мальчик регулярно подвергался побоям, причем удары бывший воспитатель сопровождал грубой и нецензурной бранью.

Такое поведение сотрудника детдома, считают следователи, нанесло ребенку физические и нравственные страдания. Между тем, правоохранители продолжают разбираться в степени причастности мужчины к данному происшествию. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина домогался шестилетней девочки. Личность злоумышленника предварительно установлена, но его пока не задержали.

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