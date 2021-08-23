ККИ выселил семь нелегальных торговых точек у «Ломоносовской»

Сотрудники ККИ закрыли семь нелегальных торговых точек у «Ломоносовской». Фото: комитет по контролю за имуществом

Сотрудники ККИ закрыли семь нелегальных торговых точек у «Ломоносовской». Фото: комитет по контролю за имуществом

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) проверил работу нелегальных торговых точек у станции метро «Ломоносовская».

Как сообщили в комитете, по итогам мероприятий освобождено семь земельных участков от нелегальных торговых точек.

Демонтированы торговые столы, сборно-разборные конструкции по продаже плодоовощной, трикотажной продукцией, очков, аксессуаров для мобильных телефонов.

Продукцию, которую собирались реализовать, изъяли. В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье «Продажа товаров в неустановленных местах».

Как рассказали в комитете, во время рейда, две продавщицы в незаконных торговых точках, при составлении протокола и изъятии продукции стали толкать сотрудников ККИ, пытались ударить, угрожали и нецензурно ругались. На место вызвали наряд полиции. Женщин забрали для разбирательства в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из помещения на Индустриальном проспекте, 17 корпус 2, площадью 120 кв. м, выселили баню: владельцы произвели незаконную перепланировку и после расторжения договора не покинули объект. Им придется заплатить городу 1,8 млн рублей.